Ufficiale | l’ex Pescara Ante Vukusic va all’FCSB

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 29 gennaio 2021), ex giocatore del, va in Romania nel FCSB (ex Steaua). L’attacccroato, 29 anni, è reduce da un’ottima stagione in Slovenia all’Olimpija Lubiana, dove si è laureato capocannoniere del torneo con 26 reti. Foto: Twitter Greuther Furth L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.