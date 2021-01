BfcOfficialPage : ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne - GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? #Faragò dal Cagliari al Bologna #Deiola dallo Spezia al Cagliari - sportli26181512 : Bologna, preso Faragò: è ufficiale: Il difensore arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto… - _Shakira_A : RT @BfcOfficialPage: ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne - RealTlkFootball : RT @BfcOfficialPage: ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Faragò

Paoloè un nuovo calciatore del Bologna: depositato il contratto in Lega Serie A del difensore arrivato dal CagliariCommenta per primo Il Bologna ha ufficialmente depositato in Lega il contratto di acquisizione temporanea dal Cagliari del difensore Paolo