UFFICIALE Faragò è un nuovo calciatore del Bologna | depositato il contratto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Paoloè undelilin Lega Serie A del difensore arrivato dal Cagliari Paoloè undel. Il difensore classe 1993 arriva alla corte di Mihajlovic dal Cagliari a titolo temporaneo. Si attende il comunicato della società felsinea. Con ogni probabilitànon dovrebbe essere integrato nella lista dei convocati per la gara contro il Milan: Sinisa Mihajlovic, infatti, ha già diramato l’elenco dei calciatori a disposizione per la partita contro i rossoneri. Leggi su Calcionews24.com

BfcOfficialPage : ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne - sportli26181512 : Bologna, preso Faragò: è ufficiale: Il difensore arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto… - _Shakira_A : RT @BfcOfficialPage: ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne - RealTlkFootball : RT @BfcOfficialPage: ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne - marcomaioli1 : RT @BfcOfficialPage: ?? UFFICIALE ?? Faragò è un nuovo giocatore del Bologna ?? ?? Benvenuto Paolo ?? #ForzaBFC #WeAreOne -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Faragò

Paoloè un nuovo calciatore del Bologna: depositato il contratto in Lega Serie A del difensore arrivato dal CagliariCommenta per primo Il Bologna ha ufficialmente depositato in Lega il contratto di acquisizione temporanea dal Cagliari del difensore Paolo