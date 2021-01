Udinese, Marino presenta Llorente: “La trattativa stava per sfumare, Fernando campione assoluto” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pierpaolo Marino presenta con orgoglio Fernando Llorente.Calciomercato Udinese, futuro in Serie B per Nestorovski? Anche il Brescia sulle tracce dell’ex PalermoIl responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha parlato dell'approdo in bianconero dell'attaccante spagnolo. "Llorente è un campione e siamo felicissimi di accoglierlo. Ha vinto tutto in carriera, il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012, oltre ad aver partecipato diverse volte alla Champions segnando gol decisivi tra i quali quelli da ex alla Juventus contro il Siviglia. Non è stata una trattativa facile, perché il giocatore aveva qualche problema col suo club di provenienza, ma siamo riusciti a portarla a termine e ne siamo molto felici". Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Pierpaolocon orgoglio.Calciomercato, futuro in Serie B per Nestorovski? Anche il Brescia sulle tracce dell’ex PalermoIl responsabile dell'area tecnica dell', nel corso dell'odierna conferenza stampa, ha parlato dell'approdo in bianconero dell'attaccante spagnolo. "è une siamo felicissimi di accoglierlo. Ha vinto tutto in carriera, il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012, oltre ad aver partecipato diverse volte alla Champions segnando gol decisivi tra i quali quelli da ex alla Juventus contro il Siviglia. Non è stata unafacile, perché il giocatore aveva qualche problema col suo club di provenienza, ma siamo riusciti a portarla a termine e ne siamo molto felici".

