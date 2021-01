Tuttosport – Gattuso, obiettivo riportare tutti al top della forma (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’edizione di Tuttosport giustifica le scelte di Gattuso: ecco perché il calo finale. Grande performance quella del Napoli di Gattuso in Coppa Italia, si libera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’edizione digiustifica le scelte di: ecco perché il calo finale. Grande pernce quella del Napoli diin Coppa Italia, si libera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : Tuttosport giustifica il calo finale: 'Gattuso cercare di portare tutti al top della forma' - sscalcionapoli1 : Tuttosport sta con Gattuso: 'Sta svolgendo un ottimo lavoro, ha risposto sul campo alle voci!' #ForzaNapoliSempre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Rino Gattuso centra la quarta semifinale di Coppa Italia al suo quarto anno di Serie A, un premio per l’ot… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Rino Gattuso centra la quarta semifinale di Coppa Italia al suo quarto anno di Serie A, un premio per l’ot… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Rino Gattuso centra la quarta semifinale di Coppa Italia al suo quarto anno di Serie A, un premio per l’ot… -