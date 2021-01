Tutto quel che c’è da sapere sulle Blackpink. A partire dallo stile (Di venerdì 29 gennaio 2021) È il gruppo dei record e chi pensa che il sound della Corea del Sud sia un fenomeno di nicchia dovrà presto ricredersi. Qualche esempio? How You Like That il singolo uscito su You Tube lo scorso giugno, è entrato nel Guinness dei Primati come video più visto nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione, totalizzando ben 82 milioni di visualizzazioni. E non finisce qui: le Blackpink sono infatti il gruppo più seguito su Spotify e quello con più iscritti su You Tube. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) È il gruppo dei record e chi pensa che il sound della Corea del Sud sia un fenomeno di nicchia dovrà presto ricredersi. Qualche esempio? How You Like That il singolo uscito su You Tube lo scorso giugno, è entrato nel Guinness dei Primati come video più visto nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione, totalizzando ben 82 milioni di visualizzazioni. E non finisce qui: le Blackpink sono infatti il gruppo più seguito su Spotify e quello con più iscritti su You Tube.

Kim Ji-soo, Jenni Kime, Rosé e Lisa: sono le ragazze di Seoul che hanno fatto impazzire i fan a colpi di canzoni K-pop. Se ancora non le conoscete, è ora di mettersi in pari in attesa del concerto (vi ...

I giudici che parlano troppo con i giornalisti. Cosa frena il modello Ursula

Sottoscrivo quanto detto ieri da Alfredo Bazoli, bravo deputato del Pd: “Un giudice dell’udienza preliminare che, dopo aver ascoltato un testimone, si ferma a commentare e valutare l’udienza con i gio ...

Kim Ji-soo, Jenni Kime, Rosé e Lisa: sono le ragazze di Seoul che hanno fatto impazzire i fan a colpi di canzoni K-pop. Se ancora non le conoscete, è ora di mettersi in pari in attesa del concerto (vi ...

Sottoscrivo quanto detto ieri da Alfredo Bazoli, bravo deputato del Pd: "Un giudice dell'udienza preliminare che, dopo aver ascoltato un testimone, si ferma a commentare e valutare l'udienza con i gio ...