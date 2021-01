"Tutto a posto, notaio?": Amadeus gelato, il disastro di Francesco Facchinetti ai Soliti ignoti (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Tutto a posto notaio?". Fuochi d'artificio ai Soliti ignoti, il quiz di Rai1 condotto da Amadeus. Il vip ospite in studio, come da tradizione ormai in questa edizione "speciale", è Francesco Facchinetti, dj e produttore figlio di Roby Facchinetti dei Pooh. Il clima è disteso, anche sei in ballo c'è una causa importante: il montepremi vinto finirà infatti allo Spallanzani di Roma, uno degli ospedali in prima linea in Italia per la ricerca contro il Covid. Quando a un certo punto l'ex Dj Francesco è dubbioso sull'identità da abbinare a un ignoto in gara, si rivolge ad Amedeus in cerca di un suggerimento, anche solo un cenno di assenso col capo. E il conduttore alza le mani: "Non posso dire niente, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) "?". Fuochi d'artificio ai, il quiz di Rai1 condotto da. Il vip ospite in studio, come da tradizione ormai in questa edizione "speciale", è, dj e produttore figlio di Robydei Pooh. Il clima è disteso, anche sei in ballo c'è una causa importante: il montepremi vinto finirà infatti allo Spallanzani di Roma, uno degli ospedali in prima linea in Italia per la ricerca contro il Covid. Quando a un certo punto l'ex Djè dubbioso sull'identità da abbinare a un ignoto in gara, si rivolge ad Amedeus in cerca di un suggerimento, anche solo un cenno di assenso col capo. E il conduttore alza le mani: "Non posso dire niente, il ...

ZZiliani : Quindi tutto a posto. Scusate il disturbo. #Ronaldo #Courmayeur - FBiasin : Dunque: #Pinto è a Milano per liberarsi di #Dzeko così da agevolare #Fonseca e nel contempo incontra #Allegri che… - SashaVujacic : Vecchio mio @kobebryant , è passato un anno da quando tu e Gigi e tante altre anime innocenti siete andati in un po… - mirihappiness : RT @_hellotetectif: Io al posto di Tommaso avrei fatto anche peggio. Giulia e Pierpaolo sono due finti, falsi e arrivisti che farebbero di… - Enki2270 : RT @marilina1nargi: @sadecesen_2016 @borghi_claudio A quello della colf in nero. Tutto a posto direi ... -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto posto Torino - Fiorentina 1 - 1, il tabellino: Belotti risponde a Ribery

Succede tutto nella seconda frazione di gioco con la Viola che, in dieci per il rosso a Castrovilli,...quartultima posizione con 17 punti mentre la Fiorentina aggancia il Benevento all'undicesimo posto ...

Festival di Sanremo, scontro Franceschini - Amadeus: il botta e risposta

Di ieri l'ultima parola del ministro Franceschini che ha posto il veto sulla presenza in qualsiasi ... Approfondisci TUTTO sul FESTIVAL DI SANREMO Matilda De Angelis, chi è la co - conduttrice del ...

Roberta Siracusa, il gip: «Morreale ha rimesso a posto la camera dopo il delitto, voleva inquinare le prove»

Pietro Morreale, accusato dell'omicidio della fidanzata Roberta Siracusa, a Palermo, ha rimesso a posto la camera dopo l'omicidio. Il giovane di 19 anni accusato di aver ucciso, ...

Francesco Facchinetti, scivolone a Soliti Ignoti. Amadeus: “Mi dispiace”

Amadeus ospita Francesco Facchinetti a Soliti Ignoti, ma non vince: in palio c'erano oltre 17.000€ E' stato Francesco Facchinetti l'ospite di Amadeus ...

Succedenella seconda frazione di gioco con la Viola che, in dieci per il rosso a Castrovilli,...quartultima posizione con 17 punti mentre la Fiorentina aggancia il Benevento all'undicesimo...Di ieri l'ultima parola del ministro Franceschini che hail veto sulla presenza in qualsiasi ... Approfondiscisul FESTIVAL DI SANREMO Matilda De Angelis, chi è la co - conduttrice del ...Pietro Morreale, accusato dell'omicidio della fidanzata Roberta Siracusa, a Palermo, ha rimesso a posto la camera dopo l'omicidio. Il giovane di 19 anni accusato di aver ucciso, ...Amadeus ospita Francesco Facchinetti a Soliti Ignoti, ma non vince: in palio c'erano oltre 17.000€ E' stato Francesco Facchinetti l'ospite di Amadeus ...