Tutti i rischi dell'essere troppo sedentari (e come uscirne)

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid-19 ha mostrato in tutta la sua drammaticità la vulnerabilità della società agli agenti patogeni sconosciuti – nonostante la miracolosa corsa ai vaccini – ma ha anche provato l’importanza del rapporto fra la salute, il benessere e lo sviluppo economico. Senza la prima non esistono i secondi. Complici in molti casi il lavoro casalingo, la didattica a distanza e le restrizioni agli spostamenti, almeno in certi periodi, uno dei rischi più gravi di questi mesi è stata ed è ancora la sedentarietà. Si tratta della prima causa di malattie cardiovascolari, diabete, tumore al colon e molte altre patologie. Il 14,6% di tutti i decessi è causato proprio dalla sedentarietà, circa 90mila morti l’anno. L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come «uno stato di benessere ed equilibrio psico-fisico e non la mera assenza di malattia». Lo scorso novembre l’Oms ha pubblicato le nuove linee guida in cui considera una persona fisicamente attiva se ogni settimana riesce a effettuare almeno 300 minuti di attività fisica aerobica, non più 150. Per accumulare quei minuti di movimento bisogna dunque camminare, correre o pedalare. «Il problema è lo stare seduti in maniera prolungata – spiega Omar Gatti, dottore in Scienze motorie di Bikeitalia.it che a MobilitARS, un simposio digitale per discutere e diffondere proposte per una mobilità urbana sostenibile in partenza il 3 febbraio, presenterà la sua proposta di Piano nazionale anti-sedentarietà – l’inattività fisica protratta per ore provoca un aumento dell’infiammazione localizzata, una riduzione dell’assorbimento di zuccheri e grassi nel sangue e un accumulo di adipociti (le cellule del grasso) tra gli organi. Tre condizioni che sono deleterie per la salute».