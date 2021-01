Tumori | ricerca Neuromed-Università di Pisa guadagna la copertina della prestigiosa rivista scientifica Cancers

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si èto lal’articolo scientifico nato dalla collaborazione tra l’Unità di Neurobiologia e dei Disturbi del Movimento dell’Irccsdi Pozzilli (IS) e il gruppo dell’diguidato da Luca Morelli, professore associato di Chirurgia generale. Si tratta di una attenta analisi, con l’aggiunta di nuovi dati, rivolta ad approfondire una delle più recenti e interessanti strade nel campo dello studio dei: il ruolo svolto dai prioni nello sviluppo del cancro e nella sua diffusione. I prioni avevano avuto un momento di grande notorietà a cavallo del millennio perché una loro forma alterata (PrPsc) è responsabile del morbo di Creutzfeldt-Jakob (la ...

Nel campo dei tumori, invece, il nostro gruppo di ricerca aveva evidenziato, in un lavoro pubblicato sulla rivista Journal of Pancreatology, come le proteine prioniche siano correlate alla malattia ...Si è guadagnato la copertina della prestigiosa rivista “Cancers” l’articolo scientifico nato dalla collaborazione tra il gruppo dell’Università di Pisa ...