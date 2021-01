Tumori: ogni anno oltre 67mila ricoveri oncologici lontani da casa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - oltre 67.000 dei ricoveri ospedalieri per tumore, nel 2018, sono stati effettuati lontano dalla zona di residenza dei pazienti: il 9,5% di tutti i ricoveri oncologici e oncoematologici, percentuale che scende all'8,5% se si considera solo la mobilità extraregionale e non quella cosiddetta 'di prossimità'. Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio sono le Regioni dalle quali i pazienti con tumore si spostano maggiormente: oltre la metà dei ricoveri extraregionali proviene da queste 5 Regioni. Sono alcuni dati un'indagine socio-economica realizzata dal Centro per la ricerca economica applicata in sanità (Crea Sanità). Uno studio legato alle attività del Gruppo 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere', coordinato da Salute Donna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) -67.000 deiospedalieri per tumore, nel 2018, sono stati effettuati lontano dalla zona di residenza dei pazienti: il 9,5% di tutti ie oncoematologici, percentuale che scende all'8,5% se si considera solo la mobilità extraregionale e non quella cosiddetta 'di prossimità'. Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio sono le Regioni dalle quali i pazienti con tumore si spostano maggiormente:la metà deiextraregionali proviene da queste 5 Regioni. Sono alcuni dati un'indagine socio-economica realizzata dal Centro per la ricerca economica applicata in sanità (Crea Sanità). Uno studio legato alle attività del Gruppo 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere', coordinato da Salute Donna ...

