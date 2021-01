Trump vuole la testa di Liz Cheney che ha votato a favore del suo impeachment

CercielloRenato : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - francang1950 : RT @IosonoScala: #Verità #giustizia #USA Il 'vichingo' del #campidoglio, secondo il suo avvocato... Vuole testimoniare contro #Trump per l… - bergami_matteo : RT @IosonoScala: #Verità #giustizia #USA Il 'vichingo' del #campidoglio, secondo il suo avvocato... Vuole testimoniare contro #Trump per l… - andrea61990928 : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: Impeachment, il 'cornuto' fotografato col genero di Nancy Pelosi vuole testimoniare contro Trump -

Uno spregevole anche ora che è un ex: ha lasciato la Casa Bianca, ma Donalddimostrare di avere ancora saldo il controllo del partito repubblicano e chiede la testa di Liz Cheney, la numero tre della leadership della Camera, e figlia dell'ex potentissimo vice ...Avrebbero fatto gli errori die Boris Johnson". Una stoccata - che non rimarrà senza ... Chi nonfarlo è un cretino e un incosciente, bisogna farlo per educazione verso se stesso e gli altri"...Watkins ha aggiunto che Chansley (che si fa chiamare anche Jake Angeli) era stato in precedenza «orrendamente innamorato» di Trump, ma che ora si sente «tradito» per il rifiuto dell'ex presidente di p ...Attraverso il suo legale ha fatto sapere di essere disponibile a testimoniare contro l'ex Presidente Usa nel processo per impeachment che si aprirà a febbraio. Angeli, quindi, è rimasto in carcere non ...