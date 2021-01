Trasporti, FS e Trenitalia tra le prime 10 società italiane per notorietà (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – FS e Trenitalia restano tra le prime tre aziende di trasporto per quanto riguarda l’awareness, ossia la notorietà, e figurano nella top ten dei i brand italiani, insieme a Fiat, Barilla, Enel, Tim, per citarne alcuni. È quanto emerge – come riporta FSNews – da un’indagine condotta dall’agenzia Mediatica a dicembre 2020, su un campione statistico di 8.600 persone, rappresentativo della popolazione italiana, e un sub-campione di viaggiatori e clienti del trasporto regionale. Tra i principali dati della ricerca spicca il netto miglioramento della percezione del servizio regionale offerto da FS tra i cittadini (71,8%; +5,2%) e ancor più tra gli user diretti del servizio (83,7%; +11,3%). Il 27,7% dei primi ritiene vi sia stato un miglioramento nel corso dell’ultimo anno, mentre il 58,2% dei secondi dichiara di averlo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – FS erestano tra letre aziende di trasporto per quanto riguarda l’awareness, ossia la, e figurano nella top ten dei i brand italiani, insieme a Fiat, Barilla, Enel, Tim, per citarne alcuni. È quanto emerge – come riporta FSNews – da un’indagine condotta dall’agenzia Mediatica a dicembre 2020, su un campione statistico di 8.600 persone, rappresentativo della popolazione italiana, e un sub-campione di viaggiatori e clienti del trasporto regionale. Tra i principali dati della ricerca spicca il netto miglioramento della percezione del servizio regionale offerto da FS tra i cittadini (71,8%; +5,2%) e ancor più tra gli user diretti del servizio (83,7%; +11,3%). Il 27,7% dei primi ritiene vi sia stato un miglioramento nel corso dell’ultimo anno, mentre il 58,2% dei secondi dichiara di averlo ...

