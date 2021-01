Tragedia in Provincia di Roma: non ce l’ha fatta la ragazza trovata nel bosco in ipotermia, aveva solo 36 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta Claudia A., la donna di 36 anni di Roma che nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio, si era persa tra i sentieri dei Monti Lepini, presso Carpineto Romano, nella località Pian della Faggeta. La 36enne aveva chiesto aiuto e subito i Vigili del Fuoco di Colleferro e il nucleo SAF avevano attivato le ricerche. La donna, caduta in un dirupo tra la vegetazione, era stata localizzata e trovata in stato di ipotermia. In condizioni gravissime era stata trasportata da un elicottero dell’Aeronautica militare all’ospedale Gemelli in codice rosso. Ora la tragica notizia: la 36enne, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è deceduta. “Le attività di recupero da parte dei soccorsi sono terminate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ceClaudia A., la donna di 36diche nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio, si era persa tra i sentieri dei Monti Lepini, presso Carpinetono, nella località Pian della Faggeta. La 36ennechiesto aiuto e subito i Vigili del Fuoco di Colleferro e il nucleo SAFno attivato le ricerche. La donna, caduta in un dirupo tra la vegetazione, era stata localizzata ein stato di. In condizioni gravissime era stata trasportata da un elicottero dell’Aeronautica militare all’ospedale Gemelli in codice rosso. Ora la tragica notizia: la 36enne, purtroppo, non ceed è deceduta. “Le attività di recupero da parte dei soccorsi sono terminate ...

