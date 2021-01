Traffico Roma del 29-01-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Luceverderitrovati dalle redazione sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico si rallenta Davide le valli alla via Salaria mentre in direzione opposta verso San Giovanni incolonnamenti a tratti da viale Tor di Quinto alla Salaria poi all’altezza del Bivio con laL’Aquila e da San Lorenzo a viale Castrense a San Giovanni trafficate via Cilicia e via Acaia tra via Appia Antica via Satrico verso Piazza Tuscolo sul percorso Urbano dellaL’Aquila da Viale Togliatti fino al raccordo e proseguendo sulla carreggiata interna del raccordo code a tratti fino allo svincolo della Rustica in esterna invece incolonnamento dalla Laurentina alla diramazione diSud nella zona di Castel Sant’Angelorallentato per un incidente in piazza Pia all’altezza di via della Conciliazione è sempre in ...