Traffico Roma del 29-01-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sta calando di intensitàsulla rete viaria cittadina ancora code però sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone abbiamo rallentamenti anche sulla Flaminia dall’albero di Tor di Quinto Per quanto riguarda il raccordo anulare da segnalare un incidente in carreggiata esterna Attenzione ci sono code tra la Prenestina il bivio per laL’Aquila restano cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in tangenziale coda all’altezza della Salaria sulla stessa Salaria incolonnamenti per lavori tra via Cortona via dei Prati Fiscali in direzione del centro proseguono i lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino un’arteria lo ricordiamo è chiusa tra le Tre Fontane via della Magliana ...