Tottenham Liverpool | Klopp domina | ecco perché Mou deve cambiare rotta – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 29 gennaio 2021)ha acuito pesantemente la crisi della formazione di Mourinho, non più solida e cinica come nel finale di 2020 Un mese, nel calcio, è un lasso di tempo in cui tutto si può ribaltare:di giovedì sera è un buon esempio: Mourinho esi erano infatti affrontati a metà dicembre, in un periodo in cui erano rispettivamente seconda e prima forza della Premier League. Nella partita di Londra, molto è invece cambiato: i Reds si trovavano forse nel peggior momento conin panchina, con addirittura 0 gol segnati nelle ultime 3 partite. Gli Spurs, invece, avevano perso tanti punti per strada a causa di molteplici passi falsi. Pur senza incantare, ilesce da questo match con una vittoria cruciale in termini di classifica. ...