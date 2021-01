Tottenham | infortunio per Harry Kane Mourinho | “Qualche settimana di stop”

Leggi su alfredopedulla

si è infortunato nel corso della sconfitta delcontro il Liverpool. L'attaccante potrebbe restare fuori perdopo aver subito due infortuni diversi alla caviglia che hanno portato il capitano degli Spurs ad essere medicato due volte, prima di essere sostituito all'intervallo. "Si è fatto male in entrambe le caviglie e non poteva andare avanti. È un ragazzo di grande spirito di sacrificio e sa affrontare dolore, ma per lui stavolta era difficile. Non so quanto a lungo starà fuori, dovremo aspettare e vedere" ha dichiarato il tecnico José, che alla BBC aveva parlato di unodi.