Toscana in giallo (come la Lombardia): ordinanza di Speranza. In arancione solo 5 regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Toscana ancora gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firma le ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano

