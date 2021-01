Torta Nua | il dolce alle mele facile e velocissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dorigini recenti, laNua spopola per la sua facilità di esecuzione e, ovviamente, per la sua comprovata bontà! Divenuto in breve un classico di grande effetto, questoè semplice da preparare: porterete in tavola un dessert sano e genuino che piacerà a grandi e piccini. Nessuno potrà resistere al suo ripieno di crema pasticcera, alla prelibatezza dellecotte in un impasto aromatizzato al limone. Insomma, siete pronte a realizzare un vero e proprio capolavoro gustativo? Curiose? Iniziamo!Nua: ingredienti. Per l’impasto di questavi serviranno: farina 00, 300 g olio di semi, 80 ml lievito per dolci, 1 bustina zucchero, 180 g, 3 buccia mezzo limone uova, 4 latte intero, 120 ml Per la crema pasticciera vi ...