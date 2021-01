Torna l'Italia di Smith, nella bio - bolla: 'Servono vittorie e facce di nuovi eroi' (Di sabato 30 gennaio 2021) Il paradosso, in un periodo per tutti così delicato, è che la pandemia di Covid - 19 porterà la Nazionale a disputare tanti match ravvicinati come mai in passato: 10 in cinque mesi. In novembre e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Il paradosso, in un periodo per tutti così delicato, è che la pandemia di Covid - 19 porterà la Nazionale a disputare tanti match ravvicinati come mai in passato: 10 in cinque mesi. In novembre e ...

StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - MassimGiannini : Da domenica prossima, con @LaStampa, torna in edicola “Specchio”, il settimanale che riflette e fa riflettere. In q… - Agenzia_Italia : GameStop torna a volare a Wall Street (+75%). Sul titolo indaga la Sec - MaxRibaudo : E vediamo se Italia Viva torna a salvarlo... - DOMENICODAPRIL1 : Tutto ad un tratto L Italia tranne 5 regioni si tinge di Giallo !!! Stava x cadere il governo ??? Sta x cadere il g… -