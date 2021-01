Torino | uccide moglie e figlio di cinque anni | 39enne arrestato

PrimaCommunica2 : Torino: tragedia familiare, un uomo uccide moglie e figlio di 5 anni - angiuoniluigi : RT @fanpage: Tragedia familiare, mamma e bimbo di 5 anni brutalmente uccisi - mapivi63 : RT @fanpage: Tragedia familiare, mamma e bimbo di 5 anni brutalmente uccisi dal padre - infoitinterno : Torino, dramma nella notte: uccide moglie e figlio di 5 anni dopo una lite, poi tenta il suicidio - infoitinterno : Torino, uccide moglie e figlio di 5 anni. Poi tenta il suicidio gettandosi dal balcone -

Ultime Notizie dalla rete : Torino uccide

Alle 3 di questa notte, un 39enne ha tolto la vita al figlioletto di appena 5 anni e alla donna. È piantonato in ospedale.È accaduto intorno alle 3 di questa notte in una abitazione di Carmagnola (Torino), dove i carabinieri hanno arrestato un italiano di 39 anni. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per ...