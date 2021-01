Torino | uccide moglie e figlio di 5 anni Un’altra tragedia familiare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Laha come teatro il comune di Carmagnola, nei pressi di. Un uomo di 39, per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. LadiSi chiama Alexandro Vito Riccio. Alle tre, nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio, ha deciso di sterminare la propria famiglia. Era in casa con la consorte, Teodora Casasanta, e con ilLudovico, di soli cinque.Nel loro appartamento di via Barbaroux, al culmine di una lite, ha compiuto il suo folle gesto. Ed è proprio sulla scena dell’orribile delitto che lo hanno arrestato i carabinieri. Teodora Casasanta era un’operatrice socio sanitaria della stessa età del marito. ...

L'uomo è ricoverato al Cto di, non in pericolo di vita , piantonato in stato di fermo dagli stessi militari dell'Arma intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Sono in corso i rilievi ......la notte in procura e ora si trova in stato di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria in questi 25 giorni lui si è sempre detto tranquillo e innocente la tragedia Carmagnolala ...L'uomo è stato ricoverato al Cto di Torino ma non è in pericolo di vita. La follia omicida sarebbe stata scatenata da un violento litigio tra i due genitori. Ancora non chiaro il motivo. Alcuni mesi f ...Sulla scena del crimine i rilievi tecnici dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Torino.