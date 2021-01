Torino - Fiorentina, spareggio salvezza. Probabili formazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tre punti per chiudere (o almeno socchiudere) il discorso salvezza: questo l'obiettivo che la Fiorentina deve porsi per la sfida di stasera (20.45) in casa del Torino . Viola dodicesimi a 21 punti, ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tre punti per chiudere (o almeno socchiudere) il discorso: questo l'obiettivo che ladeve porsi per la sfida di stasera (20.45) in casa del. Viola dodicesimi a 21 punti, ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Hannychris2 : RT @chriss__96: Serie A Matchweek 20 refs (Cards per Serie A game this season): Torino v Fiorentina - M. Di Bello (4.50) Bologna v Milan -… - MacsMaxs : ???? Serie A 0.25u - Torino vs. Fiorentina draw (+225) #GamblingTwitter - infoitsport : Fiorentina, i convocati di Prandelli per la sfida con il Torino: la decisione su Kokorin e Malcuit - Dalla_SerieA : Torino, Nicola cita Kobe Bryant: 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà' - -