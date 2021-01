Torino-Fiorentina | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 29 gennaio 2021) La prima giornata di ritorno, la 20a di Serie A si apre con una gara delicata, la sfida tra: due squadre che cercano di risalire la china e provare a risolvere una situazione complicata, soprattutto in casa. Queste le(3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola(3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ge. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

0 - 0 LIVE(3 - 5 - 2) : Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola(3 - 5 - 2): Dragowski; ...Antonio Comi, direttore generale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioniPRIMO TEMPO 2' Recupera bene palla Lukic al limite, si prepara per calciare ma lo fa debolmente, facile per Dragowski. Inizia in questo momento la partita, è la Fiorentina a muovere ...Il direttore generale del Torino Antonio Comi è stato intervistato prima di Torino-Fiorentina su Sky Sport. Queste le sue parole: "Io credo che il Torino in questo momento debba avere ...