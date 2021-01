Torino Fiorentina, i convocati di Nicola: out Izzo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina: out Izzo Davide Nicola ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina. Indisponibile Izzo e rimane fuori anche il neo acquisto Sanabria che deve risolvere le ultime pratiche burocratiche prima di poter essere a tutti gli effetti un calciatore granata. Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre Attaccanti: Belotti, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Davideha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro la: outDavideha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questa sera contro la. Indisponibilee rimane fuori anche il neo acquisto Sanabria che deve risolvere le ultime pratiche burocratiche prima di poter essere a tutti gli effetti un calciatore granata. Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre Attaccanti: Belotti, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com

