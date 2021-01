Torino-Fiorentina, i convocati di Nicola: c’è Baselli (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha convocato 20 calciatori per la sfida casalinga di questa sera contro la Fiorentina, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A. Questa la lista: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo. Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti, Verdi, Zaza. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il tecnico del, Davide, ha convocato 20 calciatori per la sfida casalinga di questa sera contro la, valida per la prima giornata di ritorno di Serie A. Questa la lista: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo. Centrocampisti:, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti, Verdi, Zaza. SportFace.

