Torino-Fiorentina 1-1 | gol e cartellini al Grande Torino

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Primo tempo soporifero e secondo sulle montagne russe: occasione persa per ile punto guadagnato per la Viola Ad aprire il girone di ritorno una partita rocambolesca:termina con 2 gol, 2 espulsioni e ben 3 legni. La partita Primo tempo equilibrato alcon unache si approccia al match con più convinzione e sembra poter sbloccare il risultato: al 10? sono gli uomini di Prandelli a sfiorare il vantaggio con il sinistro di Vlahovic che si infrange contro il palo. In un match che predilige l’attenzione tattica allo spettacolo, il Toro alza i giri e guadagna campo a discapito delle iniziative viola. L’occasione migliore per i padroni di casa arriva a 5 dallo scadere di frazione ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Fiorentina ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 20.45 #TorinoFiorentina #SFT - acffiorentina : ? | 90’+7 Triplice fischio di Di Bello. Finisce 1-1 la sfida tra viola e granata Torino ?? Fiorentina 1??-1??… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - IlModeratoreWeb : Torino-Fiorentina 1-1, Belotti agguanta nel finale i viola in nove - - buoncalcio : #SerieA, #Torino in doppia superiorità numerica fa 1-1 con la #Fiorentina #TorinoFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fiorentina

Il film della partita ha più azioni da replay che gol. Finisce 1 - 1 al Grande: un punto per parte. I granata sprecano e perdono l'occasione di conquistare i tre punti. La ... Lasoffre ...22.47 Anticipo Serie A,1 - 1 Finisce 1 - 1 l'anticipo del 20° turno travicina al vantaggio al 10': Ribery serve Vlahovic che,a botta sicura,manda sul palo. Replica Toro: ...TORINO (ITALPRESS) - Il Torino non svolta in casa e solamente con una rete di Belotti nel finale agguanta sull'1-1 una Fiorentina in nove dopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie ...TORINO (ITALPRESS) – Il Torino non svolta in casa e solamente con una rete di Belotti nel finale agguanta sull’1-1 una Fiorentina in nove dopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie i ...