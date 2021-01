Torino-Fiorentina 1-1 | Belotti agguanta nel finale i viola in nove

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilnon svolta in casa e solamente con una rete dinelsull'1-1 unaindopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie in campionato al ‘Grande Torinò ma muovono quantomeno la classifica portandosi a quota 15. Nicola e Prandelli schierano i rispettivi undici a specchio con il 3-5-2, grande intensità in mezzo al campo ma le occasioni non mancano nel primo tempo con un legno a testa. Al 10? Ribery manda in porta Vlahovic, il serbo controlla bene ma col mancino colpisce il palo. Dall'altro lato, il Toro fa fatica a carburare ma al 39' un'illuminante sponda dimette Zaza a tu per tu con Dragowski, salvato dalla traversa sull'esterno mancino del centravanti lucano. ...