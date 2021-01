Torino-Fiorentina 1-1 | Belotti agguanta nel finale i viola in nove

(Di venerdì 29 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilnon svolta in casa e solamente con una rete dinelsull’1-1 unaindopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie in campionato al ‘Grande Torinò ma muovono quantomeno la classifica portandosi a quota 15. Nicola e Prandelli schierano i rispettivi undici a specchio con il 3-5-2, grande intensità in mezzo al campo ma le occasioni non mancano nel primo tempo con un legno a testa. Al 10? Ribery manda in porta Vlahovic, il serbo controlla bene ma col mancino colpisce il palo. Dall’altro lato, il Toro fa fatica a carburare ma al 39’ un’illuminante sponda dimette Zaza a tu per tu con Dragowski, salvato dalla traversa sull’esterno mancino del centravanti lucano. ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Fiorentina ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 20.45 #TorinoFiorentina #SFT - acffiorentina : ? | 90’+7 Triplice fischio di Di Bello. Finisce 1-1 la sfida tra viola e granata Torino ?? Fiorentina 1??-1??… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Torino-Fiorentina 1-1: Belotti salva i granata contro i viola in 9 #fiorentina - TSbagliata : Alfonso: -E' stato un bell'incontro. Ma che stava a guarda' Signorini Fiorentina Torino!? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fiorentina

si sfidano nel primo anticipo della 20esima giornata di Serie A , la prima del girone di ritorno. Vlahovic e Zaza colpiscono un palo a testa durante il primo tempo, mentre nel ...La prima partita del girone di ritorno di Serie A trasi rivela avvincente, combattuta e molto, molto fallosa. Finisce sull'1 - 1 con gol di Ribery e Belotti , ma gli ospiti giocano in nove contro undici per le espulsioni di ...TORINO (ITALPRESS) – Il Torino non svolta in casa e solamente con una rete di Belotti nel finale agguanta sull’1-1 una Fiorentina in nove dopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie i ...TORINO (ITALPRESS) – Il Torino non svolta in casa e solamente con una rete di Belotti nel finale agguanta sull’1-1 una Fiorentina in nove dopo il gol di Ribery. I granata restano a secco di vittorie i ...