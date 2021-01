Torino-Fiorentina 1-1 | all’Olimpico vince il nervosismo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nell’anticipo della 20a giornata di Serie A allo Stadio Olimpico disuccede di tutto. Il risultato finale,1-1, è arrivato alla fine di una partita pazzesca, nella quale è successo davvero di tutto. Falli, VAR, gol annullati, espulsioni, insomma nella fredda serata dinon ci siamo davvero annoiati, con le due squadre che almeno sul piano dell’impegno in campo hanno dato il massimo. IL RACCONTO DELLA PARTITA Come detto tra Toro eè successo davvero di tutto nei 90 minuti di gara. La prima frazione è stata equilibrata, con le due squadre che ci hanno provato, senza però trovare la via del gol. Al 39° l’opportunità più ghiotta del primo tempo capita a Zaza, che su passaggio di Belotti calcia di prima a colpo sicuro, colpendo però la traversa. Nella ripresa ...

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Fiorentina ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 20.45 #TorinoFiorentina #SFT - acffiorentina : ? | 90’+7 Triplice fischio di Di Bello. Finisce 1-1 la sfida tra viola e granata Torino ?? Fiorentina 1??-1??… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - Cuore_Toro : Le pagelle di Torino-Fiorentina - infoitsport : Torino-Fiorentina, la moviola in diretta: testata di Milenkovic a Belotti, viola in 9! -

Cesare Prandelli, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni