Torino è la nuova maglia nera in Italia per lo smog

AGI - Nel 2020 sono 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili. Torino è maglia nera con 98 giorni di sforamenti, seguita da Venezia (88) e Padova (84). Tra le città del centro sud il primato spetta ad Avellino (78) e Frosinone (77). È quanto emerge in sintesi dal report annuale Mal'aria di città 2021 di Legambiente. Preoccupa anche il confronto con i parametri dell'Oms: 60 le città Italiane che registrano una media annuale di Pm10 superiore a quanto indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità. A guidare la classifica è sempre Torino, seguita da Milano, Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Cremona, Lodi, Vicenza, Modena e Verona. Oltre alle città del nord però, a superare il limite suggerito dall'OMS sono anche città come Avellino Frosinone, Terni, Napoli, Roma, Genova, Ancona, ...

