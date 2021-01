Tommy Ramone alle origini del punk rock (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avrebbe compiuto 69 anni oggi Tommy Ramone, primo batterista e manager di una delle più importanti band punk rock di sempre. Purtroppo, è scomparso nel luglio del 2014, a causa di una malattia, nella sua casa del Queens, il quartiere di New York dove tutto ebbe inizio. Tommy suonò nei primi tre dischi del gruppo, considerate delle vere e proprie pietre miliari della musica. Nel ’78 decise di uscire dalla band continuando a ricoprire la figura di manager e produttore per i Ramones stessi, ma anche per i The Replacements, i Redd Kross, i Rattlers e i Talking Heads. I Ramones – Ph: Hulton Archive/ultimateclassicrock.comI Ramones “Pensavo che quello che stavamo facendo fosse unico, eccitante e anche potenzialmente influente. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Avrebbe compiuto 69 anni oggi, primo batterista e manager di una delle più importanti banddi sempre. Purtroppo, è scomparso nel luglio del 2014, a causa di una malattia, nella sua casa del Queens, il quartiere di New York dove tutto ebbe inizio.suonò nei primi tre dischi del gruppo, considerate delle vere e proprie pietre miliari della musica. Nel ’78 decise di uscire dalla band continuando a ricoprire la figura di manager e produttore per is stessi, ma anche per i The Replacements, i Redd Kross, i Rattlers e i Talking Heads. Is – Ph: Hulton Archive/ultimateclassic.comIs “Pensavo che quello che stavamo facendo fosse unico, eccitante e anche potenzialmente influente. ...

Tommy Ramone è stato il primo batterista dei Ramones, suonando nella cosiddetta "Trilogia dei Ramones", che definì il sound punk rock.

