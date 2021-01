TikTok, sfida estrema: così l'influencer 'istiga al suicidio'. Il video choc di una 48enne (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le macabre sfide sui social non sono soltanto un problema dei giovanissimi. Dopo i terribili casi degli ultimi giorni della piccola Antonella, morta a 10 anni a Palermo, e dell'altro bambino di 9 anni ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le macabre sfide sui social non sono soltanto un problema dei giovanissimi. Dopo i terribili casi degli ultimi giorni della piccola Antonella, morta a 10 anni a Palermo, e dell'altro bambino di 9 anni ...

MediasetTgcom24 : Si strangola durante una sfida estrema su TikTok: morte cerebrale per una bimba di 10 anni #tiktok… - Agenzia_Ansa : Bimba morta a Palermo per la sfida social, il Garante blocca #TikTok #ANSA - CarloSupertramp : RT @ppiersante: #agghiacciante Sfida estrema pubblicata su TikTok: un leghista prova a entrare in una biblioteca. I parenti dichiarano “lo… - Alessan32300041 : @repubblica Buttarsi dal terzo piano e restare vivo ... Pare quasi una sfida da tiktok ... ?? - ILOVEPACALCIO : Repubblica: “Sfida estrema su #TikTok. La influencer: «Non pensavo di commettere un reato»” - Ilovepalermocalcio -