Tiago Pinto a Milano: incontro con Allegri per la panchina giallorossa? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il dirigente della Roma è stato 'beccato' a Milano nello stesso albergo di Allegri. C'è stato un incontro tra l'ex allenatore della Juventus, più volte avvicinato alla panchina della Roma e il ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il dirigente della Roma è stato 'beccato' anello stesso albergo di. C'è stato untra l'ex allenatore della Juventus, più volte avvicinato alladella Roma e il ...

DiMarzio : Incontro in corso Ausilio-Tiago Pinto a #Milano per lo scambio @Alexis_Sanchez @EdDzeko tra @Inter e… - marcoconterio : ?????? Giornate di incontri per il dg della #Roma, Tiago Pinto, che è sempre a Milano per la questione relativa a… - LAROMA24 : ?? Secondo #LaGazzettadelloSport sarebbe saltato lo scambio tra #Dzeko e #Sanchez #Calciomercato #ASRoma #Inter… - CalcioPillole : #Roma, Tiago Pinto e #Allegri nello stesso hotel: “Non ne sapevo nulla” - nista192sette : bloccato nel sottopalla di tiago pinto a fare blablabla -