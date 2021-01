The Tunnel – Trappola nel buio: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 29 gennaio 2021) The Tunnel – Trappola nel buio: trama, cast e streaming del film Questa sera, 29 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Tunnel – Trappola nel buio, film thriller del 2019 con la regia di Pål Øie dalla durata di 105 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un Tunnel nelle gelide montagne norvegesi. Famiglie e turisti, che stavano viaggiando per festeggiare il Natale, rimangono inTrappolati senza via di uscita. Mentre imperversa una tempesta di neve, il camion cisterna prende fuoco. Ed è in situazioni così estreme che emerge la vera natura dell’uomo. The Tunnel – Trappola nel ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Thenel: trama, cast e streaming delQuesta sera, 29 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Thenelthriller del 2019 con la regia di Pål Øie dalla durata di 105 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un camion cisterna ha un incidente all’interno di unnelle gelide montagne norvegesi. Famiglie e turisti, che stavano viaggiando per festeggiare il Natale, rimangono inti senza via di uscita. Mentre imperversa una tempesta di neve, il camion cisterna prende fuoco. Ed è in situazioni così estreme che emerge la vera natura dell’uomo. Thenel ...

The_Jack80 : @AntoVitiello Prossimo giro dai, siamo quasi fuori dal tunnel si spera ???? - zazoomblog : Venerdi 29 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema The Tunnel - Trappola Nel Buio - #Venerdi #Gennaio #Premium #Cinema - zazoomblog : Venerdi 29 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema The Tunnel - Trappola Nel Buio - #Venerdi #Gennaio #Premium #Cinema… - ParmexP : @yotobi Ho scoperto che il gioco 'this is the end' o simile del calendario dell'avvento horror, quello con solo un… - SacroFuoco : @colacig @LGWsport lo stava invitando nel tunnel per bere un the caldo -

Ultime Notizie dalla rete : The Tunnel Venerdi 29 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, The Tunnel - Trappola Nel Buio

The Tunnel - Trappola Nel Buio Spettacolare thriller ad alta tensione ambientato in Norvegia. Un camion provoca un incidente all'interno di un tunnel, scatenando una dura lotta per la sopravvivenza ...

I film in tv venerdì 29 gennaio: 'The Divergent Series: Insurgent' su Sky Max

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 29 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv . The Tunnel - Trappola nel buio - 21:15 Sky Cinema Potere assoluto - 21:00 Iris Reprisal - Caccia all'uomo - 21:20 Rai 4 Boogie Nights - L'altra Hollywood - 21:15 Premium Cinema 2 The Meddler - 21:20 ...

Venerdi 29 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, The Tunnel - Trappola Nel Buio Digital-Sat News Sabrina Salerno: "A 17 anni ho incontrato un uomo manipolatore"

un approfondimento sui fratelli Divit e le loro sfaccettature |LEGGI Un tunnel dal quale la cantante è riuscita a uscire dopo anni difficili: "Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo ...

Sabrina Salerno, la confessione choc a Verissimo: «Ero controllata, non potevo vedere nessuno»

Sabrina Salerno e la confessione choc a Verissimo: «Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente». A Silvia Toffanin, la Salerno ha raccontato il ...

- Trappola Nel Buio Spettacolare thriller ad alta tensione ambientato in Norvegia. Un camion provoca un incidente all'interno di un, scatenando una dura lotta per la sopravvivenza ...A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 29 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv .- Trappola nel buio - 21:15 Sky Cinema Potere assoluto - 21:00 Iris Reprisal - Caccia all'uomo - 21:20 Rai 4 Boogie Nights - L'altra Hollywood - 21:15 Premium Cinema 2Meddler - 21:20 ...un approfondimento sui fratelli Divit e le loro sfaccettature |LEGGI Un tunnel dal quale la cantante è riuscita a uscire dopo anni difficili: "Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo ...Sabrina Salerno e la confessione choc a Verissimo: «Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente». A Silvia Toffanin, la Salerno ha raccontato il ...