The Good Doctor 4 non va in onda oggi, 29 gennaio, quando vedremo i nuovi episodi? (Di venerdì 29 gennaio 2021) The Good Doctor 4 non va in onda oggi, 29 gennaio, su Rai2 fermando così la sua corsa dopo un episodio che ha stravolto le storie dei protagonisti e anche la percezione del pubblico a casa. Se nei primi due episodi Shaun e i suoi si sono trovati costretti a fare i conti con gli orrori della pandemia tra personale medico morto, pazienti a rischio e familiari da tenere lontani, nel terzo episodio tutto è cambiato. Proprio Freddie Highmore con un messaggio ha anticipato che la messa in onda sarebbe stata un po' diversa e tutto perché la produzione ha deciso di regalare al pubblico la speranza di tornare a vivere una vita normale pre Coronavirus.

