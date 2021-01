Tg Scuola, edizione del 29 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La scuola è l’antidoto contro ogni forma di odio e discriminazione”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo ha ribadito al Palazzo del Quirinale, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. “Ricordare esprime un dovere di umanità e di civiltà”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria è un fondamento della Repubblica che si basa sui principi di eguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento pieno e inalienabile dei diritti universali dell’uomo”. Alle celebrazioni, trasmesse in diretta televisiva e in streaming sui canali del ministero, hanno preso parte anche Noemi Di Segni, Presidente dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), e Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto. La cerimonia è stata preceduta dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19esima edizione e promosso annualmente dal ministero dell’Istruzione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con la collaborazione dell’Ucei. – MEMORIA, SU DIREGIOVANI STUDENTI E DOCENTI INSIEME PER RICORDARE Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) “La scuola è l’antidoto contro ogni forma di odio e discriminazione”. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, lo ha ribadito al Palazzo del Quirinale, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. “Ricordare esprime un dovere di umanità e di civiltà”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La memoria è un fondamento della Repubblica che si basa sui principi di eguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento pieno e inalienabile dei diritti universali dell’uomo”. Alle celebrazioni, trasmesse in diretta televisiva e in streaming sui canali del ministero, hanno preso parte anche Noemi Di Segni, Presidente dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), e Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto. La cerimonia è stata preceduta dalla premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19esima edizione e promosso annualmente dal ministero dell’Istruzione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con la collaborazione dell’Ucei. – MEMORIA, SU DIREGIOVANI STUDENTI E DOCENTI INSIEME PER RICORDARE

Andrea_btw : RT #PremioTeC, in memoria di Tramonte e Cristiano, al vincitore una borsa di studio messa per la Scuola Internazion… - sugarpulp : #PremioTeC, in memoria di Tramonte e Cristiano, al vincitore una borsa di studio messa per la Scuola Internazionale… - CircolarMenteNS : RT @Corepla_Riciclo: ? Meno di una settimana all'ottava edizione di GREEN GAME DIGITAL - A scuola di riciclo! Dal 3 febbraio, oltre 20.000… - GazzettAvellino : Greengame, a scuola di riciclo, edizione 2021 digitale. - GazzettaSalerno : Greengame, a scuola di riciclo, edizione 2021 digitale. -