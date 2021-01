Tg Psicologia | edizione del 29 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di venerdì 29 gennaio 2021) "L'imbecillità continua, prolifera e non smette mai". Così Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva e direttore dell'IdO, commenta il 'fantamorto'. È il gioco che fa gareggiare i ragazzini con squadre composte ciascuna da 10 persone famose che potrebbero morire o ammalarsi. "La gioia di vedere la propria squadra cedere ai problemi della vita- continua lo psicologo- arriva al punto tale che se per caso la persona si salvasse, o le dovessero salvare la vita, i giocatori perderebbero dei punti".