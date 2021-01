Tg Politico Parlamentare, edizione del 29 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rinvio per un altro mese delle cartelle esattoriali. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino alla fine di febbraio dell’invio degli avvisi di pagamento. Il provvedimento che varra’ fino al 28 febbraio prossimo potrebbe essere ‘travasato’ per la conversione nel decreto Milleproroghe. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle esattoriali per i contribuenti che sono decaduti da una delle tre rottamazioni a fine 2019 e che hanno delle dilazioni pregresse scadute. Questi contribuenti potranno chiedere entro il 2021 un nuovo piano di rateizzazione senza essere obbligati a pagare prima le quote pregresse. COVID, 1 ITALIANO SU 23 E’ STATO CONTAGIATO Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) Rinvio per un altro mese delle cartelle esattoriali. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto di proroga fino alla fine di febbraio dell’invio degli avvisi di pagamento. Il provvedimento che varra’ fino al 28 febbraio prossimo potrebbe essere ‘travasato’ per la conversione nel decreto Milleproroghe. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle esattoriali per i contribuenti che sono decaduti da una delle tre rottamazioni a fine 2019 e che hanno delle dilazioni pregresse scadute. Questi contribuenti potranno chiedere entro il 2021 un nuovo piano di rateizzazione senza essere obbligati a pagare prima le quote pregresse. COVID, 1 ITALIANO SU 23 E’ STATO CONTAGIATO

ManlioDS : Serve una maggioranza parlamentare stabile, che condivida un percorso politico e sostenga quindi un Governo di fine… - Edoardo_a_719 : La doppia morale del senatore @matteorenzi. Pecunia non olet. Ma è normale che un parlamentare italiano, capo polit… - Raffaella017 : @thewaterflea I miei ormai sono sveglissimi ???? Però sul colore politico non sono così certa....direi piuttosto che… - andrpoy : @ngiocoli @MicheleMader @giuliapompili renzi però ha funzioni di segretario di partito, dunque in un certo qual mod… - salvato52608878 : @pdnetwork Unire le forze migliori per costruire un progetto politico condiviso concreto console per 1 i bisogni de… -