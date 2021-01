Tg Lazio, edizione del 29 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il virus oggi è la quarta causa di morte in Italia. Ma ancora non sappiamo perchè nel nostro Paese abbiamo avuto così tanti decessi”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, durante la presentazione del libro ‘Il senso dell’insieme’ che ripercorre le tappe di questo anno. Esattamente un anno fa, il 29 gennaio 2020, allo Spallanzani furono ricoverati i primi due pazienti cinesi affetti dal Covid-19. “Tutti temiamo la terza ondata come accadde con l’influenza spagnola- ha aggiunto Ippolito- ma la verità è che nessuno sa se ci sarà o no”. ROMA METROPOLITANE, LIQUIDATORE: SANARE ENTRO MARZO O SOCIETÀ CHIUDE Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Il virus oggi è la quarta causa di morte in Italia. Ma ancora non sappiamo perchè nel nostro Paese abbiamo avuto così tanti decessi”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, durante la presentazione del libro ‘Il senso dell’insieme’ che ripercorre le tappe di questo anno. Esattamente un anno fa, il 29 gennaio 2020, allo Spallanzani furono ricoverati i primi due pazienti cinesi affetti dal Covid-19. “Tutti temiamo la terza ondata come accadde con l’influenza spagnola- ha aggiunto Ippolito- ma la verità è che nessuno sa se ci sarà o no”. ROMA METROPOLITANE, LIQUIDATORE: SANARE ENTRO MARZO O SOCIETÀ CHIUDE

