Tennis | WTA Melbourne 1 2021 | sorteggiato il tabellone Guidano Halep e Osaka | scontri con storia per Errani | Trevisan e Paolini

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stato, questa notte, ildel primo dei due WTA 500 di scena a, noto anche come Gippsland Trophy. 54 le giocatrici al via, comprese quattro delle prime dieci giocatrici del ranking mondiale. Ilprevede che le prime dieci teste di serie, dalla rumena Simonae dalla giapponese Naomialla russa Ekaterina Alexandrova e alla cinese Qiang Wang, usufruiscano di un bye. Potrebbe esserci ai quarti la rivincita dell’ottavo del Roland Garros trae la sua ultima vincitrice, la polacca Iga Swiatek; dall’altra parte sono in rotta di collisione (terzo turno)e l’americana Coco Gauff. In casa Italia, i tre sorteggi regalano altrettante storie. Sarapesca la numero 13 del ...