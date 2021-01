Temptation Island, ex protagonista contro gli autori: ‘Disegno prestabilito, decidono loro chi è la vittima e chi il carnefice’ poi racconta episodi sospetti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una ex protagonista del programma ha raccontato episodi sospetti e differenze di trattamento durante la sua edizione. Ecco le dichiarazioni shock Temptation Island: ex protagonista contro gli autori Nel 2020 abbiamo assistito a ben due edizioni di Temptation Island. Nei mesi scorsi e nelle ultime ore una delle ex protagoniste del programma si è scagliata duramente contro gli autori. Lei è Sofia Calesso che ha partecipato con il fidanzato Alessandro. Vi ricordate? Lui ha chiesto il confronto perchè ha sentito dire da lei delle bugie. Sono comunque usciti insieme, poi lui le ha chiesto una pausa ma adesso sembrano decisi a sposarsi. (Continua dopo la foto) Intervistata ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una exdel programma hatoe differenze di trattamento durante la sua edizione. Ecco le dichiarazioni shock: exgliNel 2020 abbiamo assistito a ben due edizioni di. Nei mesi scorsi e nelle ultime ore una delle ex protagoniste del programma si è scagliata duramentegli. Lei è Sofia Calesso che ha partecipato con il fidanzato Alessandro. Vi ricordate? Lui ha chiesto il confronto perchè ha sentito dire da lei delle bugie. Sono comunque usciti insieme, poi lui le ha chiesto una pausa ma adesso sembrano decisi a sposarsi. (Continua dopo la foto) Intervistata ...

Ilaria592548782 : @adelina69306029 Non ce la faccio più veramente a vedere le merdate che scrivono i Prelievi Ma cosa vogliono? Li ma… - Dalila57885786 : Per concludere il cerchio mancano: - Temptation Island magari sceglie un tentatore - Uomini e Donne ruolo tronista… - pescapazzeska : @dylanoanchor Appena usciti fanno il tour dei salottini Mediaset e poi adios, non arrivano neanche alla prossima ed… - JIMINK4DO : volerei da te da uomini e donne fino temptation island passando per geordie shore e gfvip3 cercando TE???? #GFVIP… - IsaeChia : #TemptationIsland 7, volano stracci tra #SofiaCalesso e #ValeriaLiberati che la esorta: “Non dire stron*ate!”. E a… -