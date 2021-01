Taglio vaccini, l’Ue potrebbe requisire le dosi negli impianti delle Big Pharma (Di venerdì 29 gennaio 2021) Taglio dei vaccini: si passa alle maniere forti. Bruxelles non può più aspettare e la questione fa infuriare l’Unione Europea. E lo fa a tal punto che, secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera lancia l’idea di requisire i vaccini prodotti negli impianti delle Big Pharma sul territorio dell’Unione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 gennaio 2021) Taglio dei vaccini: si passa alle maniere forti. Bruxelles non può più aspettare e la questione fa infuriare l’Unione Europea. E lo fa a tal punto che, secondo quanto riporta Repubblica, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una lettera lancia l’idea di requisire i vaccini prodotti negli impianti delle Big Pharma sul territorio dell’Unione.

ispionline : Lo scontro #Bruxelles-AstraZeneca per il taglio delle dosi di #vaccino anti-#Covid19 previste per l'#UE può comprom… - andrea_bignami : RT @ispionline: Lo scontro #Bruxelles-AstraZeneca per il taglio delle dosi di #vaccino anti-#Covid19 previste per l'#UE può compromettere u… - TriscarMariella : RT @ansaeuropa: ??Il contratto prevede 400 mln di dosi per l'#Ue, ma #AstraZeneca ha annunciato un taglio delle consegne del 60%, sostenendo… - mokarabika : RT @ispionline: Lo scontro #Bruxelles-AstraZeneca per il taglio delle dosi di #vaccino anti-#Covid19 previste per l'#UE può compromettere u… - NYbrooklyn_nets : #AstraZeneca, il taglio è del 75%. Ue furiosa: favoriscono Londra Scontro con la casa farmaceutica sulla mancata fo… -