Svolta nella cura al cancro: scoperto il punto debole delle cellule (Di venerdì 29 gennaio 2021) In tempi di pandemia da Covid la notizia rischia di passare inosservata, eppure può essere una Svolta storica nella lotta al cancro. E’ stato infatti scoperto il ‘tallone d’Achille’ delle malattie neoplastiche: una alterazione della struttura genetica delle cellule tumorali, la aneuploidia, che può essere un punto debole da utilizzare per colpire il tumore. Lo studio, condotto da un team internazionale di ricercatori, fra cui Stefano Santaguida e Marica Ippolito dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università Statale di Milano, è pubblicato su ‘Nature’. “Il nostro lavoro rappresenta una pietra miliare nella ricerca contro il cancro – dichiara Santaguida, group leader del Laboratorio di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) In tempi di pandemia da Covid la notizia rischia di passare inosservata, eppure può essere unastoricalotta al. E’ stato infattiil ‘tallone d’Achille’malattie neoplastiche: una alterazione della struttura geneticatumorali, la aneuploidia, che può essere unda utilizzare per colpire il tumore. Lo studio, condotto da un team internazionale di ricercatori, fra cui Stefano Santaguida e Marica Ippolito dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università Statale di Milano, è pubblicato su ‘Nature’. “Il nostro lavoro rappresenta una pietra miliarericerca contro il– dichiara Santaguida, group leader del Laboratorio di ...

SteCavallaro : RT @MarinaBerrino: come se avesse segnato nella mia storia una svolta assolutamente nuova.] Simone de Beauvoir scopre e (ci fa scoprire) nu… - laratta_enzo : RT @sole24ore: Quali risvolti produrrà l'accordo tra il colosso farmaceutico francese #Sanofi e l'azienda tedesca #BioNTech? In questo arti… - dottilombardia : RT @GiaccardiChiara: Forse (speriamo) l’era della post-verità è al tramonto. Qualche riflessione sulla svolta nella comunicazione pubblica… - Giosca3Giovanna : RT @sole24ore: Quali risvolti produrrà l'accordo tra il colosso farmaceutico francese #Sanofi e l'azienda tedesca #BioNTech? In questo arti… - sole24ore : Quali risvolti produrrà l'accordo tra il colosso farmaceutico francese #Sanofi e l'azienda tedesca #BioNTech? In qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nella Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue ... Il Sole 24 ORE Un anno di Covid, un tunnel lungo 12 mesi che parte e finisce a Roma

Dalla chiamata al 118 del 29 gennaio 2020 per i turisti cinesi contagiati ospiti dell’Hotel Palatino di via Cavour ai vaccini e ai monoclonali prodotti oggi fra Castel Romano e Pomezia ...

CASALE MONFERRATO - Polizia Locale: le attività del 2020 e la celebrazione del patrono San Sebastiano

Si terranno lunedì 1° febbraio le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alle ore 15,30, infatti, sarà celebrata dal vescovo monsignor Gianni Sacchi, alla presenza del Sindaco F ...

Dalla chiamata al 118 del 29 gennaio 2020 per i turisti cinesi contagiati ospiti dell’Hotel Palatino di via Cavour ai vaccini e ai monoclonali prodotti oggi fra Castel Romano e Pomezia ...Si terranno lunedì 1° febbraio le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Alle ore 15,30, infatti, sarà celebrata dal vescovo monsignor Gianni Sacchi, alla presenza del Sindaco F ...