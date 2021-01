Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Azioni epocali, audaci, chiare: per affrontare la crisi climatica spero per l’Italia in un Governo con la stessa ambizione, la stessa coerenza e la stessa visione dimostrate da Biden. Gli Usa, con il nuovo presidente, diventano leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico. Tra i primi atti della nuova amministrazione ci sono, infatti, non solo il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo sul clima di Parigi, ma anche la decisione di bloccare le trivellazioni nell’Artico, lo stop definitivo al controverso oleodotto Keystone XL e una vera e propria raffica di ordini esecutivi che rappresentano una completa inversione di rotta rispetto all’era Trump. I decreti di Biden vanno dallo stop alle trivellazioni per estrarre gas e petrolio all’eliminazione dei sussidi fossili, dalla prescrizione per le agenzie federali di dotarsi di veicoli elettrici ad emissioni zero ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Azioni epocali, audaci, chiare: per affrontare la crisispero per l’Italia in un Governo con la stessa ambizione, la stessa coerenza e la stessa visione dimostrate da Biden. Gli Usa, con il nuovo presidente, diventano leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico. Tra i primi atti della nuova amministrazione ci sono, infatti, non solo il rientro degli Stati Uniti nell’Accordo sul clima di Parigi, ma anche la decisione di bloccare le trivellazioni nell’Artico, lo stop definitivo al controverso oleodotto Keystone XL e una vera e propria raffica di ordini esecutivi che rappresentano una completa inversione di rotta rispetto all’era Trump. I decreti di Biden vanno dallo stop alle trivellazioni per estrarre gas e petrolio all’eliminazione dei sussidi fossili, dalla prescrizione per le agenzie federali di dotarsi di veicoli elettrici ad emissioni zero ...

forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - MinisteroDifesa : Sulla Gazzetta Ufficiale i bandi di #concorso per accedere alle #AccademieMilitari: 448 posti per Allievi Ufficial… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni) - marasful : RT @HuffPostItalia: Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni) - HuffPostItalia : Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni) -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla difesa Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni) L'HuffPost Scontro tra Ue e AstraZeneca che si difende: "Abbiamo firmato prima con Londra"

Previsto un incontro con i vertici dell'Unione europea che chiede ulteriori informazioni riguardo all'annunciato taglio del 60% alle consegne nel primo trimestre del 2021: "Daremo informazioni su cont ...

Sulla difesa climatica sta nascendo il blocco Ue/Usa/Cina/Giappone (di R. Muroni)

Azioni epocali, audaci, chiare: per affrontare la crisi climatica spero per l’Italia in un Governo con la stessa ambizione, la stessa coerenza e la stessa visione dimostrate da Biden. Gli Usa, con il ...

Previsto un incontro con i vertici dell'Unione europea che chiede ulteriori informazioni riguardo all'annunciato taglio del 60% alle consegne nel primo trimestre del 2021: "Daremo informazioni su cont ...Azioni epocali, audaci, chiare: per affrontare la crisi climatica spero per l’Italia in un Governo con la stessa ambizione, la stessa coerenza e la stessa visione dimostrate da Biden. Gli Usa, con il ...