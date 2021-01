Strage Covid, 4 componenti della stessa famiglia, morti dopo il pranzo di Natale (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Inghilterra, a Mackworth, un sobborgo di Derby, un’intera famiglia è stata contagiata dal Covid, durante il pranzo di Natale, causando quattro morti. Una vera e propria tragedia, quella che si è abbattuta su questa famiglia, la quale pur non vedendosi da tanti mesi, a causa delle restrizioni per la pandemia in corso, ha pagato L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 29 gennaio 2021) In Inghilterra, a Mackworth, un sobborgo di Derby, un’interaè stata contagiata dal, durante ildi, causando quattro. Una vera e propria tragedia, quella che si è abbattuta su questa, la quale pur non vedendosi da tanti mesi, a causa delle restrizioni per la pandemia in corso, ha pagato L'articolo Curiosauro.

MarySpes : RT @MinutemanItaly: Occhio, questa news se confermata in tutti i suoi dettagli, è una bomba. Metto qui gli estremi per chi volesse proceder… - RitaZuccoli : RT @pepe_guglielmo: @RobertoBurioni Per me l’orrore sarebbe andare alle elezioni mentre il Paese è allo stremo, la società a pezzi e ogni g… - AlexanderCohle : @MinutemanItaly Oops! Siamo spiacenti ma la pagina che hai provato ad aprire per qualche motivo non può essere visu… - uggNp6MXLo8Zedo : @No_Vat 4- si è puntato tutto sul vaccino IMPEDENDO le cure precoci a casa. È stata una strage di stato. Il covid s… - calabrian19 : RT @MinutemanItaly: Occhio, questa news se confermata in tutti i suoi dettagli, è una bomba. Metto qui gli estremi per chi volesse proceder… -