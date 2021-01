Storie e racconti universali per capire chi sono i ventenni di oggi: “Solo un serio dialogo tra generazioni può salvare la nostra società” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Non posso prendermi una pausa. Cerchi di capire, prof, ho 26 anni: sono vecchia“. Con questa storia inizia il nuovo libro di Giovanna Cosenza, professoressa ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi all’Università di Bologna e blogger del Fatto.it. Il suo libro “Cerchi di capire, prof” (Enrico Damiani Editore, 2020) vuole essere un dialogo tra generazioni per raccontare chi sono i giovani di oggi. Attingendo ai suoi canali di comunicazione con gli studenti, dal blog ai colloqui durante il ricevimento e le lezioni, Cosenza racconta Storie che propongono situazioni ricorrenti e grandi temi che si ripetono: il lavoro, gli stage, i genitori, la paura del futuro. Ogni storia non ha protagonisti “in carne e ossa”, ma “tipi umani”, così come ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Non posso prendermi una pausa. Cerchi di, prof, ho 26 anni:vecchia“. Con questa storia inizia il nuovo libro di Giovanna Cosenza, professoressa ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi all’Università di Bologna e blogger del Fatto.it. Il suo libro “Cerchi di, prof” (Enrico Damiani Editore, 2020) vuole essere untraper raccontare chii giovani di. Attingendo ai suoi canali di comunicazione con gli studenti, dal blog ai colloqui durante il ricevimento e le lezioni, Cosenza raccontache propongono situazioni ricorrenti e grandi temi che si ripetono: il lavoro, gli stage, i genitori, la paura del futuro. Ogni storia non ha protagonisti “in carne e ossa”, ma “tipi umani”, così come ogni ...

