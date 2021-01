Stop cartelle esattoriali fino al 28 febbraio | ok del Cdm al decreto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che sospende per un altro mese l’invio delle cartelle esattoriali. La proroga varrà fino alla fine di febbraio.

nella seduta di oggi, ha approvato un decreto legge con cui viene prorogata di un mese (fino al 28 febbraio) la sospensione dell'invio e riscossione di atti esattoriali e. Il termine ...Il rinvio potrebbe essere deciso oggi dal governo. Gualtieri: 'Ci stiamo lavorando'