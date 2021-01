Stop alla vendita di armi alla coalizione saudita (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con un atto di portata storica il Governo ha deciso di revocare, non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per l’esportazione di missili e bombe d’aereo verso Arabia saudita ed Emirati Arabi Uniti. Lo Stop alla vendita di armi a questi Paesi riguarda sei diverse licenze. Fra queste è compresa anche quella denominata Mae 45560, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Con un atto di portata storica il Governo ha deciso di revocare, non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per l’esportazione di missili e bombe d’aereo verso Arabiaed Emirati Arabi Uniti. Lodia questi Paesi riguarda sei diverse licenze. Fra queste è compresa anche quella denominata Mae 45560,

