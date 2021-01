Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un “vigliacco baratto sulla pelle degli italiani”. Giorgia Meloni è intervenuta nuovamente sul caso Stellantis, dopo la conferma del fatto che sarà comandata dai francesi: non solo da Peugeot, ma anche dallo Stato francese, che diventano primi azionisti. E, del governo Conte che si definisce “europeista”, la leader di FdI chiarisce: “Questo non è europeismo”. È, invece, “consegnare le ricchezze del nostro popolo per essere garantiti al potere da quelli che beneficiano di questi regali”. Meloni: “Il loro europeismo: fare gli interessi stranieri” “Ecco cosa intendono loro per governo ‘europeista’: non un governo che abbia a cuore il destino di una grande Europa politica, ma uno che faccia gli interessi di Nazioni straniere. Come se ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un “vigliacco baratto sulla pelle degli italiani”. Giorgiaè intervenuta nuovamente sul caso, dopo la conferma del fatto che sarà comandata dai: non solo da Peugeot, ma anche dallo Stato francese, che diventano primi azionisti. E, del governo Conte che si definisce “europeista”, la leader di FdI chiarisce: “Questo non è europeismo”. È, invece, “consegnare le ricchezze del nostro popolo per essere garantiti al potere da quelli che beneficiano di questi regali”.: “Il loro europeismo:gli” “cosa intendono loro per governo ‘europeista’: non un governo che abbia a cuore il destino di una grande Europa politica, ma uno che faccia glidi Nazioni straniere. Come se ...

Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri” - zazoomblog : Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri” - #Stellantis… - ilduca81875061 : RT @SecolodItalia1: Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri” - clafor66 : RT @SecolodItalia1: Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri” - SecolodItalia1 : Stellantis in mano ai francesi. Meloni: “Ecco l’europeismo Pd-M5S: fare gli interessi stranieri”… -